台股4月份月線收了一個大長紅，可能讓人始料未及，因為反彈速度太快，也讓進入5月的行情撲朔迷離，以5月份前幾個交易日K線來看，大盤未來至520將走區間震盪行情。從美股或台股觀察，本波反彈已經來到黃金切割率0.618的位置（本波跌點3674反彈0.618為2270點，近期反彈至11012漲點2489點，已經超越0.618的位置），因為0.618算是強勢反彈，按照過去經驗，未來盤勢即使有回檔，要再跌破8523機率已經不高。

不過5月份行情怎麼看待？倒是不容易的一件事，我們先從川普的想法來推敲，基本上降息6碼和無限QE已讓股市強力反彈，Nasdaq指數更反彈到8957，距離歷史高9838已剩下約10%，此時距離美國大選還有半年，若美股持續往上或過高，反而對川普不利，畢竟一般窮人感受不到股市上漲喜悅，若能先讓股市降溫，等待下半年再拉抬會比較有加分效果，所以川普為了連任，現階段最重要兩件事就是先解禁封城復工，再者將疫情和經濟低迷推諉給大陸，尋求美國人民認同，這樣才能拉抬他的聲勢和民調，也因此對大陸課徵關稅將是川普會做的一件事，如此一來短線美股要再大幅往上空間可能不大。

台股雖然4月份曾一度攻克11000大關，但再往上有半年線約11182、2月頸線11138、3/9跳空缺口11310三個關卡壓力，也就是11100-11300不容易越過，因此建議有往上可先逢高做部分調節。但因為進入520，基本上會有政策上的利多，行情也不至於會走的太差，月線附近約10500將有會有重要支撐。

至於選股方向，由於川普要課徵大陸關稅，讓中美又回到貿易戰的原點，大陸勢必加快脫離美商供應的腳步，也就是所謂的「去美化」，如此一來，台灣的IC設計將會受惠，其中聯發科將會取代高通，正式成為華為供應鏈。事實上，近期已有多檔IC設計已經創下波段新高，如聯陽、致新等，投資人可往此方向，包含5G等族群做個股篩選。

本周推薦幾檔股票，具有「去美化」或5G相關，其中晶豪科，去年Q4獲利0.75元，今年Q1業績還繼續成長18%，單季獲利有1元實力，若以現在價位本益比其實不高；銅箔基板是5G相對重要的一塊，CCL三雄裡，台光電獲利最佳，價位最低，今年獲利有機會挑戰新高；另外像電源管理IC的茂達、矽智財的M31、打入華為供應鏈的神盾等，可以逢低留意。

（摩爾證券投顧分析師張嘉軒）

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(中時電子報)