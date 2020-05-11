看來去年10月因為發推支持香港獨立，引發大陸抵制NBA與火箭隊風波的火箭總管莫瑞，到現在還是不懂記取教訓！因為莫瑞竟在《ESPN》談話節目放話，「小皇帝」詹姆斯絕對比「飛人」喬丹強大，甚至30年前的籃球員根本沒法跟現在的比！

「我知道人們很愛討論這些，我確定詹姆斯是最偉大的籃球員，那根本連個問題都不算，儘管這樣說，對喬丹有點不太公平，」莫瑞說，「詹姆斯比喬丹晚了好幾年出生，球賽卻一直進化，現在每一個籃球員比起30年前籃球員好上許多。」

莫瑞這種詹姆斯強過喬丹說法一出，自然引發不少球迷狂酸，包含「喬丹從來不會去找艾塞亞湯瑪斯聯手，然後一起摘冠，詹皇卻找韋德抱團。」、「詹姆斯總冠軍賽生涯戰績3勝6敗、喬丹6勝0敗，莫瑞真是不太聰明。」、「純粹的蠢蛋！」

只是莫瑞恐怕是想製造話題罷了，畢竟他從本季開打前，就遭大陸網友瘋狂攻擊，甚至大陸媒體還封殺火箭新聞一段時間，好不容易「MVP連線」哈登、韋德本季表現漸入佳境，NBA卻因疫情喊卡，莫瑞只能用這種方式搶占新聞版面了。

(中時 )