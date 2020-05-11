民進黨桃園市議員徐景文（右），妻子蔡佳芳（左）。（呂筱蟬攝）

民進黨桃園市議員徐景文日前接受訪問時表示，未來四年，兩岸與國際關係，做法會更強勢積極，如果台灣跟美國建交，一下子就跨了好幾步，也省掉一些麻煩。

根據《中評網》報導，徐景文指出指出，台灣高調爭取加入國際組織，不用怕遭到大陸報復，不用擔心武力攻台，台灣研發射程1500公里的雲峰巡弋飛彈，可以打到北京、上海。加上美國戰機軍艦在台灣附近出現，況且疫情之後，世界各國會向中國索賠，國際情勢變化快速，台灣未必要「剉著等」！

徐景文分析，520之後，最大期待是實踐台灣人民的夢想，不一定獨立建國，因為台灣已經是主權獨立國家，只要美國正式承認台灣，跟台灣建交，一下子就跨了好幾步，也省掉一些麻煩，兩岸關係馬上變成「國與國」的關係。這是非常大的震撼彈，很多民主國家也會跟進，當然也歡迎大陸跟台灣建交。

另外，民進黨大選前完成「國安五法」，手上握手很多法寶，不容許藍營或統派擅自對外亂發言，無的放矢，這樣對台灣國際形象不好，要強硬規範。

(中時電子報)