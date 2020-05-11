陸美近來因新冠肺炎而導致兩國角力，大陸一家自媒體10日披露，中共解放軍的隱形轟炸機「轟-20」周末同日進行試飛，不過此一消息並無得到官方證實。

網傳解放軍的隱形轟炸機「轟-20」10日進行試飛，飛行時間達多個小時，這款仿照美軍F-117的戰機，對於解防軍的空中作戰能力有大幅度的提升，這款轟炸機有望在今年珠海航展出展。

披露該消息的自媒體「戰略問題研究專家」並未透露轟-20試飛的地點，是否有執行任何任務也不得而知。報導中僅透露在10日早9時50分起飛，11時01分降落。

據公開資料顯示，轟-20戰機是中共解放軍仿照美軍的匿蹤F-117戰機。 2016年9月，解放軍曾釋出消息指大陸正在研發新一代長程轟炸機，西安飛機工業集團並在2018年5月推出《大國起飛》宣傳片，片中就出現一款被幕布遮蓋的新機型，極可能是轟-20。不過解放軍並未透露轟-20的規格，網上則不斷出現這款神秘戰機的意示圖。

據美軍推測，該款飛機航程可達8,500公里，以「核常兼備」設計，意即可執行核武攻擊。也有觀點認為，轟-20將會取代現役轟-6K的主導地位，兩者將會分別執行指派的任務。

(中時 )