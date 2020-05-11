世界衛生組織特別發表聲明，指德國媒體《明鏡》周刊（Der Spiegel）最近刊發的報導「毫無根據，子虛烏有」。習近平與譚德塞在1月21日並無溝通，他們兩人也從未打過電話。

《明鏡》周刊最近報導稱，大陸國家主席習近平曾在1月21日與世衛組織總幹事譚德塞通電話，親自施加壓力，推遲宣布新冠病毒感染為全球大流行疾病。

《明鏡》周刊的報導引述德國聯邦情報機構（BND）稱，習近平要求譚德塞不對外發布病毒人傳人的信息，並推遲發布大流行警告。

報導稱，德國聯邦情報機構估計大陸隱瞞真實情況的做法使全世界抗疫損失了四至六個星期。

世衛並表示，「如此不準確的報導影響了世界衛生組織以及全世界結束COVID-19病毒大流行的努力。」「特別注意的是：中國在1月20日證實了新冠病毒人傳人。」

BBC報導指出，上周五（5月8日）大陸駐德大使吳懇在接受《明鏡》周刊採訪時說，中國將繼續以公開透明的方式支持世衛組織的工作，對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間交流。

吳懇強調，「不過我們反對在沒有任何證據的情況下企圖將中國放在被告席上，然後再進行所謂的國際調查尋找證據。」

(中時 )