週末夜打遊戲～紅白機喔！(影/黃暐瀚YT)

許多網友看他玩超級瑪利歐就暴動了。(圖/摘自黃暐瀚YT)

因為疫情許多民眾待在家，以及人氣遊戲《集合啦！動物森友會》的推出任天堂遊戲主機Switch在過去數月變得前所未有的搶手，甚至還可突破任天堂史上最佳銷售主機紅白機的銷售紀錄。資深媒體人黃暐瀚8日開直播說要打紅白機，許多網友看他玩超級瑪利歐就暴動了，還有人紛紛自爆「恐怖回憶」。

黃暐瀚一時興起說要打紅白機，他在臉書及YouTube上開直播「周末夜打遊戲～紅白機喔！」而他本來要OBS雙開，同時串流YT跟臉書直播，結果兩邊都卡住。他說，「後來決定重新在YT單播，週末夜打紅白機，滿開心的。」

許多網友看黃暐瀚玩的第一個遊戲是超級瑪利歐，看到水管工跳躍的身影配上熟悉的電子音，讓許多人驚呼：「這會透露年紀啊！」、「淚流滿面啊」、「暐瀚來玩「魂斗羅」雙打」。

還有人自爆「恐怖回憶」，「小時候在外面玩到一半我媽會突然出現在我背後」、「國中時放學回家必玩的」、「我也有一台吔，超想念當年趁著父母外出偷玩，然後來不及收被活逮的畫面」。

(中時電子報)