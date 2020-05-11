沒想到第17季超級籃球聯賽(SBL)才結束不到半個月時間，就馬上傳出重磅交易新聞！上季包辦年度第六人與年度進步獎的璞園射手「Kiwi」李啟瑋，11日火速宣告跳槽上季總冠軍台灣啤酒，也讓台啤的射手陣容更加恐怖！火力更強大！

已在璞園效力6季的李啟瑋，上季表現脫胎換骨，雖從替補出發，卻用強大三分火力幫助璞園搶勝，甚至首次入選今年亞洲盃資格賽的中華隊國手，要不是季末不慎右手掌骨折，或許他場均成績可以更亮眼，包辦年度兩大獎項並不意外。

台啤高層人士透露，李啟瑋是透過台啤球員介紹，直接詢問加盟台啤可能性，畢竟不少璞園球員合約都在5月1日到期，沒想到李啟瑋前天就已拿到離隊證明書，隨即跟台啤洽談加盟事宜，目前傳出雙方簽下複數年合約，金額不確定。

只是台啤原本就已擁有黃鎮、「小台東」黃聰翰兩名優質射手，如今又獲李啟瑋加盟，外圍火力更加驚人，增添不少衛冕本錢。接下來台啤將跟上季包辦4大獎項的隊長「安佛森」蔣淯安進行續約談判，將會全力慰留這名當今SBL一哥！

(中時 )