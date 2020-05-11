近日大陸知名美食企業海底撈出現創始團隊減持股份一事引發關注。據《新京報》引述海底撈10日回應，表示股東個人在社會公益事業等方面有資金計畫和安排，並且股東配售總量小，不代表公司基本面的變化，經營不受影響。

但在餐飲業內人士看來，此次海底撈創始團隊減持，要結合之前所發佈的接班人計畫來看，或許是為創始團隊再次減持套現，甚至退出做準備。

(旺報 )