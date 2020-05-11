海底撈回應創始團隊減持 股東個人安排經營不影響 06:142020/05/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸海底撈創始團隊減持股份引發市場關注。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日大陸知名美食企業海底撈出現創始團隊減持股份一事引發關注。據《新京報》引述海底撈10日回應，表示股東個人在社會公益事業等方面有資金計畫和安排，並且股東配售總量小，不代表公司基本面的變化，經營不受影響。 但在餐飲業內人士看來，此次海底撈創始團隊減持，要結合之前所發佈的接班人計畫來看，或許是為創始團隊再次減持套現，甚至退出做準備。 (旺報 ) #團隊 #海底 #股東 #影響 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港澳生如3年無法來台 我將失4成境外生 12:042020/05/07 生活 減班休息事業單位破千 人數達1.9萬 11:292020/05/08 生活 濁水溪乾枯稻子正要孕穗渴啊！農民請命先放水… 13:492020/05/08 生活 圈粉股東！天蔥股東會贈品 大灑折價券 16:122020/05/08 財經 美自沙國撤飛彈 聚焦反制陸擴軍 04:102020/05/09 國際大事 蘇澳溪分洪道 盼降淹水風險 04:102020/05/09 地方新聞 睡覺口好渴… 有這些症狀 你可能尿酸太高 17:092020/05/09 生活 大陸限縮對台經貿 學者：中南部挫咧等 20:092020/05/09 兩岸 母親節中市餐廳人潮回流 等叫號1小時 19:292020/05/10 生活 台企銀 公股經營權更鞏固 國發基金躍第二大股東 04:102020/05/11 財經要聞 兩岸熱門新聞 致力擴軍 核載具數達美俄三分之一！陸新一代東風 引爆美核焦慮 - 焦點新聞 - 旺報 越南將成新「世界工廠」？德媒這樣看 - 兩岸 - 旺報 大陸限縮對台經貿 學者：中南部挫咧等 - 時政 陸印邊境爆衝突 150士兵鬥毆釀11傷 - 兩岸 網傳解放軍試飛轟-20 解放軍空戰能力將大幅提升 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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