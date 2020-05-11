天王周杰倫（周董）今年母親節在家親自下廚，料理客家小炒、炒米粉、貢丸湯等美食孝敬周媽，他在IG秀出他和周媽以及老婆昆凌（Hannah）三人一同享用晚餐的照片，寫下「平常都是媽媽做菜給我們吃，這次Hannah準備炒米粉，我準備客家小炒，合作母親節大餐給媽媽，祝兩位媽媽母親節快樂」，看似家常的菜色，卻是周董滿滿的心意。好友劉畊宏也受邀參與家宴，掌鏡拍下周董夫婦和周媽的幸福合照。

周董果然是哥中之哥，除了擅長創作、打籃球、變魔術，也是深藏不露的大廚，之前昆凌懷孕時害喜，半夜想喝湯，他便親自下廚煮蛤蠣湯、炒麵給老婆吃，這幾年來，他更加精進自己的廚藝，日前在《周遊記》節目中露一手，把自己釣到的魚，料理成「清蒸檸檬魚」。化妝師杜哥稱讚周董煮東西跟做事一樣會先做功課，然後循序漸進按部就班去完成，他吃過周董做的「麻辣焗飯」、「鯛魚起士」，直呼這兩樣可說是周董最拿手的招牌菜。

另外，周董也表示〈聽媽媽的話〉是他的創作中最有意義的一首歌，「我寫了這麼多的歌曲，最有意義的就是這首在母親節時，大家都會播放的〈聽媽媽的話〉」，他很感謝小時候周媽嚴格要求他練琴，寫這首歌是寫給自己，也鼓勵所有小朋友，他提到小時候曾有親友說「將來你一定會感謝你媽媽！」當時半信半疑，長大後體會到「真的會！」

周杰倫為周媽和昆凌下廚料理母親節大餐。翻攝IG

周杰倫為周媽和昆凌下廚料理母親節大餐。翻攝IG

(中時 )