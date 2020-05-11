英國首相強生（Boris Johnson）台灣時間今天凌晨2點發表全國演說，宣布「有條件」解禁方案，無法在家工作民眾，可以開始恢復上班，但盡可能不搭大眾運輸工具；同時，13日起，民眾可不受限外出運動。強生宣布的新方案，蘇格蘭和威爾斯等地方政府不買單，因此強生今天宣布的新方案甚至口號僅適用「英格蘭」地區。

強生推出英國警報系統

強生表示，英國已從疫情高峰往下走，但下坡通常更危險，必須「保持警覺」。英國於3月23日發布禁足令，目前國內要求解禁的聲浪愈來愈高。強生表示，為避免第二波疫情爆發，禁足令無法在本週結束，但公布有條件的階段性解禁路線圖。

第一階段，無法在家上班的民眾，例如建築業或製造業等，可以開始恢復上班，上下班須保持社交距離，盡量不要搭乘大眾運輸工具，改為開車或騎自行車。13日起，英格蘭地區民眾可以不受限制外出運動。

第二階段，英格蘭地區學校6月1日起復課，但這是最快可能復課的日期，或許會有變動，部分商店也可望在這階段恢復營業。

第三階段，餐旅業與更多公共場所，可望從7月起，在科學佐證安全無虞情況下，恢復營業。

強生同時公布冠狀病毒疾病警戒系統，以協助判斷保持社交距離政策是否應該放寬，這套系統共區分為1至5級，1級為綠燈，5級為紅燈。英國目前處於第4級，正邁向第3級。

強生表示，未來入境英國的民眾需要接受隔離檢疫，至於是否為先前傳出的強制隔離2週？明天將在國會宣布更詳盡方案。

強生政府解禁方案，蘇格蘭和威爾斯等地方政府不買單，宣布不會跟進。因此強生今天宣布的新方案甚至口號僅適用英格蘭地區，蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區都繼續沿用「待在家中」口號。蘇格蘭政府也表示，地區學校最快8月才會開放，不會跟隨強生政策。

(中時電子報)