5/11-5/17｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽表示，本周諸星轉折逆行，事件之多、情勢之亂、火藥味之濃、爭議之多，她並且列出周一至周四時，恐怕會面臨到的是災難或是危機？她指出土星、木星逆行所以「社會受到的深沈影響」也開始陸續浮現，要人們「面對現實、收拾善後」。唐綺陽更是說人們也隨著木星逆行，步入「第二波木冥合相」；一口氣還沒鬆幾天，「就又要進入『世界秩序再變』的下一波高潮，只能說上天今年的劇本節奏很快，一波接一波，不讓人鬆懈」。

逆行的「轉折感、逆轉感」明顯，社會氛圍開始反轉，「局勢有戲劇性轉變」；逆行就是「嘗試改變」之時（五月中到九月），許多人都要「步入下一階段」了，唐綺陽直呼：「世界已經變成這個鬼樣子，我們只好跟著世界瘋一把，就試試看吧。」

首先登場的是周一（5/11)土星逆行於水瓶，直到七月初逆回魔羯，唐綺陽說，六月底前適合反省人群、社群帶來的亂象還有探討「人多有毒」的集體不理性現象不可再被漠視。

周二水星進雙子，關注媒體、教學和學生等話題，雙子顯得更加活躍、受矚目。

周三火星進雙魚，注意人際衝突，眾人想要表達委屈。除了例行要注意的刀火燙傷，也要注意人際的衝突（尤其來自陌生人），或「弱勢者的反撲」（好比受害到最後反而成加害者），也要注意漏水、瓦斯漏氣、用火、走火等意外。

周四金、木逆行。金星逆行雙子，檢視旅遊業或學習的安排。木星逆行魔羯，意味著重整腳步、處理問題，是要接受或創造新模式的時候，應把握未來兩週，找出因應的對策。

唐綺陽說，本周星訊如此之多，免不了氣流紊亂（氣候亂、心也亂），更別說人生也來到「關鍵點」，那就趁未來兩周時間，「好好把握這場『開創』吧，一起加油」。

重要星象：星訊頻頻，土星逆行，水星進雙子，火星進雙魚，金、木逆行。

工作注意↓

金牛：別顧著求新求變，有時老方法更好

處女：面對人情世故，該放下要放下

射手：緊急應對表現好，適合擔任支援者

水瓶：工作駕輕就熟，身價有提升趨勢

桃花注意↓

白羊：相處舒服聊得來，就是愛情的徵兆

雙子：好好打扮提升魅力，能帶來桃花

巨蟹：愛要說出來，別只是暗戀

雙魚：會有看對眼的類型出現

財運注意↓

獅子：用錢方式要有彈性，別過度固執

天蠍：左手進右手出，慾望要克制一下

健康注意↓

天秤：多注意安全，當心刀火燙傷

魔羯：要把睡眠和腸胃問題搞定

本周諸星轉折逆行，事件之多、情勢之亂、火藥味之濃、爭議之多。「就又要進入『世界秩序再變』的下一波高潮，節奏很快，一波接一波，不讓人鬆懈」。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)