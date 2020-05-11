小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（11日）新聞重點。

【1】520新政 盼修陳舊法令 除弊便民

520將至，總統蔡英文即將展開4年的新任期，在推動新政「興利」之餘，對於部分引發民怨的法規，也應檢視修法「除弊」，大的像蔡總統4年前參選總統時關注的房地產稅制，小的像交通裁處文書送達不便民、不合時宜的「愛校服務」、名實不符的肥料「實名制」等。由於蔡總統已無連任壓力，更應苦民所苦，修正相關法規，化解民怨。

【2】小英520演說 兩岸維持8字箴言

距離520只剩下10天，總統府今將召開記者會說明總統就職典禮活動內容，蔡英文總統預計當天在府內宣誓就職後，上午10點移師至台北賓館發表就職演說，對外界關注的兩岸論述，將維持年初勝選演說拋出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，以及「不挑釁、不冒進」的基調。

【3】新北紓困速審 拚今日發萬元

中央提出萬元紓困方案，新北市將9301件初審案送衛福部審核卻引發爭議，衛福部昨加班處理，新北市長侯友宜則表示，當初是奉中央指示辦理，如今衛福部再改口由地方審核，新北市就加速審核，希望11日可以發放；台北市長柯文哲則指新北市作法擺明故意「逆時中」，北市不會全丟給中央。

【4】驚爆1傳11 舒蘭進入戰時狀態

大陸7日才高調宣布境內中高風險區「清零」，沒想到時隔2天後，吉林省舒蘭市就爆出1傳11案群聚感染，9日一天通報11起確診個案，該市疫情調升為高風險，並採取「封閉管理」，吉林省委書記巴音朝魯更宣布，舒蘭進入「戰時狀態」。此外，武漢9日也新增1起重症確診病例，是當地時隔36天來再度出現確診個案。

【5】黑心校規一籮筐 學生喊解禁

校規可任由學校自行規定嗎？近日有教育團體盤點高中校規，認為管束學生的服儀和不准學生談戀愛等並不合理，且甚至有私校要求學生「掃董事長的家」並列為愛校服務。有教育界人士則認為校規修訂恐需與時俱進。

(中時電子報)