擁有3星潛水教練資格（最高等級為4星）的陳克誠，6年前因為導演朋友要拍攝身障人士潛水的短片，請他教導身障者潛水，沒想到就一頭栽進去成了專職教練。這群身障潛水學員有的是聽障，有些人僅有殘肢，還有小兒麻痺患者，陳克誠帶著他們戰勝身體缺陷潛入夢想，在水裡如同魚兒靈活悠游，享受徜徉海洋的喜悅。

陳克誠從小就熱愛水上活動，擅長游泳、跳水，1988年憲兵少校退役後，決心將興趣跟工作結合，「從學會潛水到取得2星教練資格，花了我10年時間」。此後，他還拉著老婆和小女兒一起「入坑」，全家有3人變成潛水愛好者。

身障者進入水中如同魚兒在水中悠游，潛水運動也讓許多身障者忘記自己身體上的缺陷，找到另片天地。（圖／翻攝身障潛水協會臉書官網）

興趣結合工作，讓陳克誠生活很充實，但是一教26個年頭，他開始覺得潛水教學似乎一成不變，甚至考慮退休。沒想到這時，一位導演朋友要拍攝身障者潛水短片，請他去指導，本以為是玩笑話，但陳克誠轉念一想，燃起興趣。

「我當時在想，我是正常人，若由我教導身障學員，但自己難以揣摩身障學員的需求，如果有身障潛水教練，以過來人身分會更懂的學習上遭遇的困難和心情，另方面也希望用教練的成功案例激勵學員挑戰自己。」

身障潛水學員中許多人是聽障、身障和視障及小兒麻痺患者等，陳克誠不畏艱難，帶著他們戰勝身體缺陷潛入夢想。（圖／翻攝身障潛水協會臉書官網）

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(中時電子報)