領著身障學員潛進蔚藍大海的總教頭陳克誠，對他來說這不只是一堂潛水課而已，而是一個生命交到自己手上，他甚至立下安全鐵則要求教練、學員務必遵守，防範意外發生；另外，為了全方位照顧到每位身障學員，上課甚至採2對1教學，事事小心，只希望幫助身障學員挑戰自我，圓了潛水夢。

「其實身障潛水訓練成本很高。」陳克誠說，通常一個學員上課時，除了教導姿勢、技巧，還得多一位「陪潛志工」幫忙照看身障學員的精神和情緒狀態。「教潛水是把一個生命交在我手上，而非只是販售課程」。如何讓學員平安下水安全上岸，是陳克誠最在意的一環。

陳克誠回憶，2年前在東北角龍洞的一場團訓，傍晚5點多練習結束，發現少了一名女教練，該名教練是小兒麻痺患者，學員們告訴他，因為點名少了一個學員，女教練又獨自潛下去尋人，「那時我整顆心跳到喉嚨，恐懼感讓每一秒變得好漫長」。眼看狀況不妙，陳克誠穿上裝備準備下水救人時，女教練平安冒出水面，他一顆心終於放了下來。

對於陳克誠來說，這已經違反他設下的SOP安全鐵則，他規定訓練結束身障教練清點人數時，一旦發現少人，必須知會總教練，再由總教練帶領身障教練尋人。「一整天的訓練到黃昏才結束，這時天色已暗，水里更是一片漆黑，救援尋人困難度增加，沒有按照SOP，恐怕不只一人有生命危險！」

身障潛水學員劉家源，17歲時遭酒駕車主撞斷腿，從此靠著義肢和輪椅行動，他在陳克誠的教導下，不但學會潛水，甚至成功取得潛水證照。（圖／黃耀徵攝）

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(中時電子報)