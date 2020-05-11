潛水是極限運動之一，要教導身障朋友潛水不是這麼簡單，當初很多人都不看好，甚至想看陳克誠笑話。台灣身心障礙潛水協會招收的學員障礙別很廣，總教頭陳克誠印象深刻的是一位「海豚手」學員，他因為身體缺陷中途想落跑，陳克誠激他「你人生就這樣？」最後「海豚手」重拾動力，抓到訣竅。

台灣身心障礙學會每年都會招收一批新的學員，特別的是協會和耳鼻喉科、胸腔科醫師合作，評估身體狀況，過關後才能正式成為學員加入潛水訓練。其中，學員身障類別包括身障、聽障甚至脊髓損傷患者等等。

陳克誠印象最深刻的是一位先天沒有手臂的男學員，他從肩膀長出手掌，大家都叫他「海豚手」，「海豚手」鬥志高昂，但下水少了手臂，單靠手掌划動，身體無法平衡，讓他覺得潛水難度太高，才上了2周課就想落跑。

陳克誠氣得當場怒斥「不准走！現在就放棄，難道你的人生就這樣嗎？」「海豚手」才又乖乖上課，教練除了幫忙他調整身上的配重帶，一次次練習終於找到重心讓身體平衡，「他（海豚手）一抓到訣竅學會後，在水底下忍不住哭了出來」。陳克誠每每想起總感觸萬千。

陳克誠目前已培育出95名身障學員取得初級潛水證照，其中更有14人拿到1星潛水教練資格，值得一提的是，這些1星教練還是奧運唯一承認的潛水組織「世界潛水聯盟CMAS」所認證。

學員們彼此經過努力和重重考驗才學會潛水，這群「共患難」的身障潛水協會的成員感情相當融洽。（圖／翻攝身障潛水協會臉書官網）

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(中時電子報)