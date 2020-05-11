3星潛水教頭陳克誠從教正常人潛水，到後來「專職」教身障學員，為了這批學生，他創新教法將肢障跟聽障學員2人一組互補不足，譬如星光5班的呂家瀅（32歲）是聽障，她和少了小腿的同期同學劉家源（45歲）互相幫助，實踐「你是我的耳，我是你的腳」的口號，最後雙雙考上由奧運認證的1星潛水教練執照。

身障潛水協會發言人呂家瀅是第5屆學員，被暱稱為「星光5班」畢業，目前是1星潛水教練之一。家瀅2歲時因為高燒造成聽力喪失一半，幾年前到沖繩參加婚禮，參觀水族館看到飼養員正在餵食魚兒，從此激發她學潛水的念頭。不過家瀅體型嬌小，除了得適應氣瓶重量，上課僅靠著「看」教練嘴型「聽懂」動作，所幸一切有「潛伴」的幫忙。

潛水是極限運動之一，身障朋友挑戰自我，血淚學習過程到成功取得潛水證照，每一位學員的故事都讓人感動。（圖／翻攝身障潛水協會臉書官網）

「你是我的耳，我是你的腳」。這是學員們經常喊的口號，家瀅說總教練的創新教法，是將聽障和身障兩位學員湊成一組，由聽障學員幫肢障拿裝備並且穿戴，而肢障幫對方留意教練指示，用打手勢、嘴型「重複說1次」，甚至萬一氣瓶漏氣，下水前也能先幫忙聽出來。「因為兩人一組，我以前都是受幫助的一方，現在可以幫助人，被需要的感覺，讓我很開心。」

另名「星光5班」的同期學員劉家源是家瀅的潛伴。他17歲那年被酒駕者撞斷右小腿，日常得靠義肢和輪椅行動，因為在水裡不像陸上行動受限，潛水的魅力讓家源忘記身體上的不便，憑著一股熱情，他花了2年時間練掉100多支氣瓶，一步步考上初級潛水執照，最後也取得1星教練資格。

陳克誠如慈父般帶領身障子弟兵們，教出多位奧運唯一承認的潛水組織「世界潛水聯盟CMAS」認證的一星潛水教練。（圖／黃耀徵攝）

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(中時電子報)