暌違5年，車勝元在人氣韓綜《一日三餐：漁村篇5》重啟自給自足的島上生活，模特兒出身的他，就算身處無人荒島，依然堅持時尚態度，秉持著「主廚帥氣，食物才會好吃」的風格，不但戴著墨鏡煮菜，連去採集佛手螺的路上，也要以拎名牌包的方式，拿著紅色塑膠水桶走秀，把整座島都當成伸展台，他還邊走邊問柳海真：「（這身打扮）如何？」

在鏡頭前更衣的車勝元，不經意露出結實身材。（圖／翻攝愛奇藝）

車勝元的行徑，製作人羅䁐錫一點也不訝異，他曾透露車勝元會每天修剪鬍子，煮飯必戴頭巾，十分愛乾淨，但最讓羅䁐錫意外的，是貌不驚人的柳海真，他不僅注重外表，膚質還相當不錯。

模特兒出身的車勝元，過去在《一日三餐》節目中都打扮得很有型。（圖／愛奇藝提供）

下月將滿五十歲的車勝元，因長期健身，身材維持得非常好，在節目中換衣服時曾不經意地「炫腹」，露出結實肌肉。對於變老，車勝元一點都不在意，他曾透露：「我五十歲的時候，比三十歲還要帥。」還「貼心」地表示：「現在都不敢好好看人，怕別人會有負擔。」

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(中時電子報)