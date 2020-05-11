車勝元曾與柳海真、孫浩俊一起參加實境綜藝節目《一日三餐》漁村篇，擅廚藝的車勝元還因此有了「車大嬸」的外號，今年製作人羅䁐錫找回三人，於《一日三餐：漁村篇5》中再度聚首，但因為疫情關係，拍攝地點從「晚材島」移至無人定居的「竹窟島」。

「竹窟島」盛產鮑魚，柳海真及孫浩俊得知後，趁退潮到岸邊尋找食材，果然捕獲率極高，平均翻開五顆礁石，就能找到鮑魚。愈找愈開心的兩人忘了時間，讓大廚車勝元焦急不已，忍不住大吼找人，不過他一見到搭檔帶回的肥美鮑魚，瞬間怒氣全消，立刻轉身進廚房將它切成生魚片，品嘗新鮮海味。

精湛廚藝加上愛碎念的個性，讓車勝元有了「車大嬸」的外號。（圖／報系資料照）

《一日三餐：漁村篇5》維持一貫的療癒風格，即使節奏緩慢，觀眾依然捨不得轉台，首集收視飆破9%，勝過同時段播出、由李敏鎬主演的《The King：永遠的君主》，接下來還有孔曉振及李光洙等人到《一日三餐：漁村篇5》做客，收視有望再創新高。

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(中時電子報)