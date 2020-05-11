美國副總統彭斯(Mike Pence)新聞秘書凱蒂·米勒（Katie Miller）確診新冠病毒後，彭斯已開始自我隔離。

彭博新聞社報導引述不具名官員的消息指出，美國副總統新聞秘書凱蒂·米勒於上週五新冠病毒檢測呈陽性後，彭斯已經離開白宮，開始自我隔離。

彭斯未出席在9日和總統川普與軍方官員的一場會議。一位知情人士說，彭斯週日的冠狀病毒檢測陰性，他和川普已定期接受檢查。知情人士說，出於謹慎的考慮，彭斯一直待在華盛頓家中。

(中時電子報)