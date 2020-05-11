美國副總統彭斯(Mike Pence)新聞秘書凱蒂·米勒（Katie Miller）確診新冠病毒後，彭斯已開始自我隔離。

彭博新聞社報導引述不具名官員的消息指出，美國副總統新聞秘書凱蒂·米勒於上週五新冠病毒檢測呈陽性後，彭斯已經離開白宮，開始自我隔離。

彭斯未出席在9日和總統川普與軍方官員的一場會議。一位知情人士說，彭斯週日的冠狀病毒檢測陰性，他和川普已定期接受檢查。知情人士說，出於謹慎的考慮，彭斯一直待在華盛頓家中。

文章來源：Pence Self-Isolating After Aide Tests Positive for Coronavirus
繼川普隨扈確診！美國副總統秘書確診 彭斯行程延誤1小時
新冠攻進白宮核心！特勤局驚傳34人確診
英相強生宣布有條件解禁 令不出英格蘭

(中時電子報)

#彭斯 #自我隔離 #確診 #美國副總統彭斯 #新聞秘書