新冠肺炎疫情爆發時，南韓一度成為全亞洲確診病例最多的國家，豈料在疫情趨緩之際，首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，至今多達54人確診，據了解，當初「梨泰院毒王」連跑5家夜店狂歡，期間接觸者多達2000人，而且目前尚有1300多人尚未取得聯繫。

綜合媒體報導，南韓首爾近日爆發群聚感染事件，源頭是一名住在龍仁市的29歲男子，他月初前往夜店狂歡，結果5日出現身體不適，有發熱、腹瀉等症狀，隔天經採檢後確診新冠肺炎；由於男子跑趴的5家夜店，其顧客都是南韓人居多，因此形成防疫破口，讓當局十分緊張。

繼首爾市宣布無限期關閉所有娛樂場所，京畿道知事李在明上週日晚也宣布相同政策，要求夜店、room-salon、酒吧、餐館等娛樂場所暫時關閉2週，違反命令者將會處以最高2年監禁、2000萬韓元（約新台幣53萬元）的罰款。

南韓中央防疫對策本部昨（10日）表示，梨泰院爆發的群聚感染至今有54人確診，分別來自不同地區，其中首爾病例數30例、京畿道14人、仁川市6人、忠清北道2人，釜山市以及濟州道各1人；據了解，一共有2000人與「梨泰院毒王」有接觸史，但至今卻只找回637人，還有1309人尚未取得聯繫。

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(中時電子報)