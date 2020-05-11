盛弘醫藥(8403)4月合併營收3億元，年增16.3%；前4月合併營收11.4億元，年增12.23%。盛弘指出，台灣疫新冠疫情並未擴大，公司主要業務以國內的醫療服務為主，醫藥流通事業部所受的影響較小、在健康管理部門在短期內受到疫情影響較大，然而健檢及健康管理屬於剛性需求，因此在疫情受控之下，下半年起應會逐步拉升。

盛弘說，這波疫情再度推升宅經濟及電子商務的發展，旗下之盛雲電商是為藥廠、藥商、診所及地區醫院之間建立數位通道，形成具有新價值的商業模式，並利用最科學之演算法、機器學習、資料搜集等ICT技術，建立智慧醫療的電商平台通路。目前全台已約1877家西醫診所配合上線，市占約18.8%，目標2020年底到達3500家的規模。

近兩年來數位轉型議題在台灣醫療業界逐漸發酵，過去醫療照護以醫院為中心，而未來將結合雲端(Cloud)、行動(Mobile)、大數據(BigData)、社群(Social)、人工智慧(AI)及資安防護等資通訊技術，改以患者為主的醫護作業模式，提供創新且有效率醫療服務。盛弘集團日前宣佈與中華電信結盟，共同合作推動醫療產業數位化，逐步落實「智慧醫療」以及「職場健康管理」兩大系統，目標打造智慧醫療ICT數位轉型中心，開創醫療數位產業3.0。

(時報資訊)