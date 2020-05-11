雲朗觀光集團旗下雲品（2748）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年首季旺季營運急凍，歸屬母公司稅後淨利驟減9成至744萬元、每股盈餘0.11元，雙創歷史次低。展望第二季，公司雖仍維持保守看法，但隨著疫情逐漸趨緩，5月起來客已見回溫，將有利營運止跌回穩。

雲品2020年首季合併營收4.99億元，季減25.41％、年減23.71％，創近1年半低點。毛利率23.72％、4.25％，分創歷史新低及次低。歸屬母公司稅後淨利744萬元，季減89.66％、年減90.18％，每股盈餘（EPS）0.11元，雙創歷史次低。

觀察雲品2020年首季各部門營運概況，餐飲部門營收3.24億元，季減21.53％、年減23.42％，營業利益0.33億元，季減57.18％、年減58.96％。客房部門營收1.55億元，季減34.87％、年減27.62％，營業利益0.67億元，季減49.71％、年減44％。

雲品表示，新冠肺炎疫情致使住房及宴會訂單遞延，衝擊雲品首季營運，公司針對住房及館外餐飲業務推出多元優惠方案，透過刺激銷售動能維持整體住房率及餐飲來客數，並提早啟動日月潭雲品客房翻修，使雲品首季整體平均住房率仍優於業界水準。

據觀光局統計，台北君品首季住房率43.93％、平均房價4468元，客房平均產值（RevPAR）1973元，較北市觀光飯店平均1479元高出32.71％。日月潭雲品住房率61.37％、平均房價9155元，客房平均產值5618元、較全台風景區的2626元高出近1.14倍。

受疫情致使住房及宴會訂單遞延影響，雲品2020年4月自結合併營收創0.54億元新低，月減41.41％、年減68.61％。不過，累計1～4月合併營收5.53億元，雖年減33.05％，仍改寫同期次高。

雲品表示，公司財務體質健全，對內落實「不放無薪假、不減薪」的重要政策，確保團隊及員工向心力凝聚。隨著台灣疫情見趨緩跡象，51連假期全台出遊人數明顯增加、母親節訂席陸續客滿，君品甚至加開餐期以因應訂位需求，營運已見止跌回穩跡象。

雲品表示，隨著台灣連28天無本土新增病例，有望在未來開始見到國人消費力回溫。且雲品旗下飯店具高知名度及口碑，向來為國旅、民眾消費聚餐首選，可望對住房、餐飲2大業務帶來穩定挹注，有利於整體營運受疫情影響幅度維持在可控制範圍內。

展望本季營運，雲品雖仍維持保守觀點，但隨著本土零確診病例連續天數增加，以及政府相關紓困振興政策效果帶來的實質營運正面協助，預期將對雲品創造良好的正面效益，在疫情與全球經濟未持續惡化前提下，有助於雲品未來營運逐步回溫。

(時報資訊)