譁裕(3419)有鑑於集團資源整合策略，故決議將第三地區投資事業華弘國際轉投資的蘇州華廣電通股權出售，未來譁裕會將大陸地區之生產產能整合至華南的生產基地東莞台霖電子通訊，盼藉此更有利於集團管理，而蘇州華廣電通股權將出售予上海日安天線，處分利益約為1億5374元，預計7月底完成，每股貢獻約1.27元。

譁裕在92年2月10日通過第三地區投資事業華弘國際轉投資蘇州華廣電通，但譁裕最新董事會決議，因經營策略調整，規劃將大陸地區之生產產能整合至集團位於華南區的生產基地東莞台霖電子通訊(台霖)，後續譁裕將投入資源把台霖建置為智慧工廠，並強化其自動化程度，提升台霖整體效率，這也將使得集團整體管理更為集中，也更有效率，因此，規劃將轉投資華廣公司100%股權出售。

譁裕本次計劃將蘇州華廣電通股權出售予上海日安天線，股權買賣價格約人民幣9400萬元，預估處分利益約為1億5374元，預估每股貢獻獲利約1.27元，該交易將於7月31日前完成交割。

(時報資訊)