一輛TOYOTA 86跑車今天清晨近3時許行經台南市東區東門圓環時，從府前路行經東門圓環時，疑車速過快失控，撞上圓環標誌桿，造成車頭全毀冒煙，車上2名男子被獲報到場的救護人員救出，1人骨折1人意識昏迷，雙雙送醫。

(中時電子報)