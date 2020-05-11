台南TOYOTA 86跑車凌晨自撞誌桿 1骨折1昏迷 07:482020/05/11 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南今天凌晨發現跑車自撞車禍，造成1人骨折1人意識昏迷。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛TOYOTA 86跑車今天清晨近3時許行經台南市東區東門圓環時，從府前路行經東門圓環時，疑車速過快失控，撞上圓環標誌桿，造成車頭全毀冒煙，車上2名男子被獲報到場的救護人員救出，1人骨折1人意識昏迷，雙雙送醫。 (中時電子報) #TOYOTA #86 #跑車 #行經 #東門圓環 也許您會感興趣 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 火辣小三愛愛太嗨「搖斷」命根子！偷腥人夫一路滴血就醫 正宮在旁狠瞪 - 社會 驚人影像曝光！鮮肉男臥室「激纏」眼鏡王蛇 - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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