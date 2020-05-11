曾獲金馬獎的導演易智言昨（10日）拋出震撼彈，透露在政大教書受到羞辱，他自曝接到邀請、排除其他工作準備教課被臨時放鴿子，再度答應任教又被學生騷擾，忍不住發文痛批，「幹嘛奉獻給又醜又笨又不用功的學生，和官僚懦弱的學校體制？」並表示自己的新片即將上映，但不會給政大招待券，「反正他們看不懂。」

易智言是國內知名導演，藝人‎陳柏霖、‎桂綸鎂的出道作品《藍色大門》就是由他執導。他曾獲金鐘獎 「戲劇節目獎」、金馬獎「最佳原著劇本獎」。易智言曾就讀政大，但他卻放話不繼續在政大教書，原因是「被政大羞辱」。

易智言表示，原本自己並無教書意願，但前年就接到英文系邀請，表示學生有「迫切需要」上創意寫作課（Creative Writing），所以排除其他工作承諾會去教課，但開學前臨時被通知「學校沒有費用所以不用來了」。他分析，台灣兼任老師一小時600多元，一學期約4萬多元，而政大沒有這4萬多元，「我無所謂，繼續學校外的工作，那才是真槍實彈吧？

不過政大去年又找上易智言，這次表示有預算，而且還是有很多同學需要，所以易智言又答應了，但等到開課時，「上課的英文系只有兩位同學，加上其他科系同學勉強湊足八九位吧？」而且他還被學生騷擾，主動要求到他的公司實習，還想讓易智言提拔當演員，問易智言能否當「私下劇本指導」讓學生來主演。

易智言發言控訴遭政大羞辱。（圖／臉書）

易智言透露，為了一堂課要先準備5小時、上課3小時，自己沒有遲到早退，「說被政大羞辱，還有些含蓄，我應該是被台灣國立大學看中來湊數的。」而且到現在只見過助教一面，收到一張上課名單而已。

易智言怒道：「老師應該奉獻嗎？當一切荒蕪，幹嘛奉獻給又醜又笨又不用功的學生，和官僚懦弱的學校體制？奉獻要讓我覺得值得，無條件的奉獻是母愛，我不母愛。」並表示新片《廢棄之城》就快要上映，但不會給政大任何一張招待券，「反正他們看不懂，他們缺乏生命值得的嚮往浪漫。」不過事後他也解釋，「又醜又笨」指的不是外表，而是他們思維的方式。

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易智言發言控訴遭政大羞辱。（圖／臉書）

(中時電子報)