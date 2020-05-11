高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)第一季受到疫情影響仍虧損，每股稅後淨損0.37元。隨著歐美車廠陸續恢復生產，預期後續終端市場將逐步復甦。

立凱-KY 2020年第一季營收3265萬元，較去年同期減少56%；稅後淨損8998萬元，較去年同期減少8%，每股稅後淨損0.37元。公司積極調整營運戰略的成效逐步顯現，經由調整產品組合及控管營業費用，虧損縮減。

立凱電表示，受到新冠肺炎疫情的影響，歐美經濟活動幾乎停擺，因終端客戶來自歐美比重較高，第一季營收較去年同期減少56%，不過公司致力調整產品組合及控管營業費用，第一季營業損失較去年同期減少約16%，雖然因提列持有五龍電動車可轉債投資之公允價值下跌而產生評價損失，第一季稅後淨損較去年同期減少8%。

展望後續，歐美車廠陸續恢復生產，寶馬、法拉利、賓士等已率先恢復產能，豐田、現代、福斯、富豪等汽車製造商正準備復工，隨著車廠復工腳步接近，公司正待客戶通知出貨。

汽車搭載自動啟停系統已成主流，鋰鐵電池取代鉛酸電池的趨勢已然成形，立凱電的正極材料經過國際客戶的認證下單，已搶得市場先機；各國發展綠色能源潮流下，大型儲能系統也轉向鋰鐵電池取代鉛酸電池，立凱電已於去年出貨給客戶試產。產業的長線發展趨勢有利。

立凱-KY 2020年4月營收約165萬元 年減96.29%，1-4月營收3430萬元，年減71.27%，主要仍受到新冠肺炎影響。

(時報資訊)