國立成功大學主導的「沙崙智慧產業創新聯盟」10日舉行成立大會，行政院副院長陳其邁受邀出席時表示，期許未來成為嫁接政府跟學校、產業最好的平台，行政院將與台南市府及成功大學合作，將國外及台灣最頂尖的新創公司引進沙崙，擴大智慧產業研發能量。

陳其邁指出，成大將在此平台引導產、官、學3方專家意見，與中央及地方政府對接，建設沙崙成為「智慧綠能永續生態城」，並以5G、人工智慧（AI）、資料交換平台技術，串連智慧醫療、未來運輸、減碳綠能、循環經濟等應用領域。

陳其邁表示，行政院去年決定推動「國際AI研發創新聚落」落腳在林口、沙崙，形成「北林口、南沙崙」2個國際AI研發創新聚落，期待「成大沙崙智慧產業創新聯盟」的業者均可一同共襄盛舉。

陳其邁指出，未來將創建新創實驗場域，導入科學城區內各項設施資源，提供5G、資訊環境設備、數據中心等基礎布建，促進新創與中小企業策略合作。此外，還要從在地到國際，推動新創交流及商機媒合，促成新創國際輸出，開創友善環境、帶領中小企業新創轉型。

陳其邁強調，未來台灣有3個重要發展領域，包括從工業3.0邁向工業4.0、先進半導體製程、AI到5G的應用服務解決方案。面對產業製造，或在醫療、甚至交通方面，沙崙科學城剛好能整合因應未來挑戰，是個絕佳的重要實驗場域。

(時報資訊)