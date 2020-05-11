2018年縣市長選舉，民進黨大敗，從原先的13席掉到只剩6席，國民黨則拿下15席，其中六都直轄市中國民黨拿下3席，藍綠版圖大翻轉，當時國民黨前景一片看好，未料在2020總統大選中，國民黨的總統初選規則一改再改，種下藍營分裂種子，也種下2020大敗種子。有網友討論「2022縣市長選舉國民黨還有可能贏嗎？」該網友說藍不至於輸到脫褲，或許反而有機會可以略多過半數席次。

對於2022縣市長選舉，國民黨還有可能贏嗎？網友McCain在PTT發文指出，現在來看2022實在不準，因為距離現在太遠，且這兩年多還可以發生很多事情，最近是因為疫情的關係，所以其他問題都暫時被忽略了。他認為，國民黨不至於會輸到脫褲，他指出，國民黨勝算較高的地方至少有台北、新北、新竹縣、苗栗、南投、花蓮、台東、金門、馬祖，這樣就有九席了。至於台中市、彰化、嘉義市、宜蘭、澎湖還很難說，但國民黨到時候都是現任的選，就要看這些現任縣市長的表現。

此外，新竹市部分，要看時代力量會不會派人出來選市長，很可能會重演今年立委選舉的對戰組合。基隆市可能是蔡適應與謝立功對戰，勝負難料。桃園市可能會變成搖擺選區，看人選而定。該網友說民進黨比較確定會贏的是高雄、台南、屏東以及嘉義縣。

該網友認為，未來選民對於地方選舉和中央選舉，可能會有不同的考量標準，在中央層級方面，可能民進黨會占優勢；但地方選舉，選民會希望民進黨一黨獨大或者會希望在地方給其他政黨有表現的機會？他說以席次的數字來看，國民黨在2022年應不至於大敗，或許反而還有很大的機會可以略多過半數席次。

(中時電子報)