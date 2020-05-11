友銓(5321)第1季每股淨損為0.15元，由於電商服飾進入旺季，PCB業務亦受惠轉單效應，4月合併營收為1.6億元，月增5.34%。友銓預估，5、6月業績可望持續成長，第2季因以新品銷售為主，預期毛利率將較第1季明顯提升，審慎樂觀第2季營運。

受限於第1季為電商服飾產業的傳統淡季，銷售以庫存出清品為大宗，行銷廣告費用大幅增加，影響電商服飾業務的營運表現，且印刷電路板(PCB)業務亦受到新冠肺炎疫情衝擊，3月起雖已見業績反彈，然在2月影響程度明顯，致使友銓今年第1季合併營收4.12億元，營業淨損為987萬元，稅後淨損503萬元，每股淨損0.15元。

由於第2季起為電商服飾旺季，且第1季出現的中國供應鍊斷鍊問題，截至4月底為止供應鏈已恢復80%左右，公司亦持續提高台灣採購比重，貨源已恢復正常，加上旗下各服飾品牌陸續推出夏季新品，PCB業務亦受惠轉單效應，友銓4月合併營收1.6億元，分別較上月及去年同月成長5.34%、67.54%。

友銓表示，電商服飾產業因自第2季進入旺季，預期5、6月業績可望持續成長，尤其第2季是以新品銷售為主，預期毛利率較第1季明顯提升；在PCB業務部份，公司以台灣生產為主，因此3月起已見轉單效應產生，4月效益更為明顯，預期新冠肺炎將加深客戶對風險分散的重視，此效益可望延續，審慎樂觀看待第2季營運。

(時報資訊)