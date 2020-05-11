雖然就業數據不佳，但隨著美國各州重啟經濟、新增確診數下滑、美中貿易代表破冰通話，令華爾街投資者押注最糟的情況已過，對美國經濟未來願景看法樂觀。

上周五美股四大指數再度全面上揚，收盤漲幅介於1.58%~2.94%。其中，美光、博通、NVIDIA、AMD、高通、台積電ADR漲幅都超過1%。

上周五台股早盤跳空開出，盤中最高上漲超過130點，再度挑戰年線，但因部分小型股拉回，漲幅略有收斂。最終指數收在10,901.42點，上漲58.5點，漲幅0.54%，年線得而復失。OTC指數開高橫盤，收盤上漲0.18%，收在141.05點，成交量創近期新高。

台股上周五開高震盪，收小紅K棒，短天期均線向上，仍維持震盪偏多走勢。上周五成交量擴增至1,863.69億元，價量配合得宜。日KD指標高檔震盪向上、MACD柱狀體下滑。

台股短線持續在一萬一之下震盪盤堅，由於本周進入5月中旬，營收、季報陸續公布，加上還有上市櫃公司股東會、法說會以及520總統就職等因素，至於外有MSCI公布半年度調整、美國疫情發展及解封救經濟等，將會加個股輪動快速。

建議採取高週轉取代高持股策略，短線操作可關注4月營收、法說、5G相關個股操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)