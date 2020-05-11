小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】川普政府邀晶片大廠商討 華爾街日報：台積將赴美設廠

《華爾街日報》10日報導，新冠疫情使得美國官員與企業高層更加擔憂如何保障全球供應鏈不受干擾，川普政府正在與包括英特爾公司和台積電在內的晶片製造商商討在美國建廠，以減少依賴亞洲，尤其是台灣。

【2】總市值逾百億 挪威央行大買台灣金融股

挪威央行大買台灣金融股，持股總市值逾百億元。股東會旺季到來，各金控、銀行陸續公告最新前十大股東名單，根據目前已出爐最新資料，挪威央行儼然成為台灣金融股最大政府基金買主，目前已位列合庫金、永豐金、台企銀和京城銀前十大股東，若再合計對兆豐金持股，挪威央行持股台灣金融業的總市值應已超過百億元。

【3】MSCI調權重 市場掀押寶風

MSCI明晟權重調整將於台北時間13日公布，法人除預期台股權重有望終結連四跌，市場正把目光轉向潛在納入成分股的標的，包括：矽力-KY、富邦媒、旺宏、欣興等，各獲市場青睞，押寶行情悄悄啟動，也為台股本周行情注入新激情，台股重登「萬一」大關期待感十足。

【4】鐵了心 華航長榮飛美貨運 急漲五成

航空公司今年估計會大虧，但航空貨運業務卻一枝獨秀，華航與長榮航上周分別通知客戶，將於本月11、12日分別調漲運價，上周五（8日）調幅底定，華航一口氣上漲45％到50％，長榮航則訂出紐約每公斤台幣500元、洛杉磯365元的運價，不論漲幅或運價，雙創歷史新高，攬貨業估計高運價會維持到今年底。

【5】大立光員工樂透 紅包50億

一年一度的股東會又將到來，與員工荷包緊密相聯的員工酬勞也一一曝光！去年獲利大噴出的大立光，今年員工酬勞也水漲船高，勇破50億元，創下歷史新高，平均每個大立光人可望有近67萬元入袋，樂賺別人苦熬一年的年薪，堪稱幸福企業。

(中時電子報)