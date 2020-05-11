中國政府日前推出一款神藥「蓮花清瘟」，聲稱這款要能夠有效治癒新冠肺炎的輕症患者，甚至連中共衛健委專家、工程院院士鍾南山都出面背書，最後外銷歐洲，豈料經過瑞典政府檢驗後，不僅禁止這款藥輸入國內，更向大眾表明它「無研究指出是有效的」。

據《搜狐新聞》報導，鍾南山上週和美國醫學家進行視像會議，分享中國抗病毒的經驗，當中介紹到一款「蓮花清瘟」膠囊，他表示，這款藥對新冠肺炎輕症、普通型患者有一定程度的療效；臨床試驗結果顯示，使用「蓮花清瘟」膠囊的患者胸部CT改善率及臨床治癒率高於對照組。

「蓮花清瘟」膠囊外銷歐洲，瑞典海關總署官員卡爾森（JonasKarlsson）日前發現，這款藥物在國內主要賣給新冠肺炎患者，因此海關實驗室便著手對它進行檢驗，最後發現「蓮花清瘟」裡面含有13種藥草，主要成分僅是吃了會涼涼的「薄荷醇」。

這款藥物目前在歐洲大量流通，瑞典藥物管理局也對此發出警告，表明「絕對不是我們推薦的藥物」，目前已被該國列為「未經許可不得從申根區以外的國家輸入」，被阻擋在邊境之外。

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(中時電子報)