高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，前立法院長王金平此時出手相救，對此，資深媒體人邱明玉直言，王金平願意出手救韓的緣由，更表示王金平救韓會以發聲明的方式向高雄人喊話，表示自己都可以放下，高雄人也可以。

邱明玉在政論節目《關鍵時刻》上表示，王金平會突然出手救韓，據她理解，最早是國民黨立委林為洲和蔣萬安拜會王金平，三人在談話中就帶到了韓國瑜議題，林蔣希望王金平可以幫幫忙，出手協助韓國瑜，而王金平也允諾願盡一己之力，幫忙國民黨。

邱明玉再表示，至於怎麼幫助韓國瑜？她理解是王金平將發表一篇聲明，內容大約是說「我都可以放下了，為什麼高雄人你們放不下」！因為大家都知道，總統初選時，王金平是最想選的，但是沒想到殺出一個韓國瑜，所以當時兩人鬧得有點不愉快。

因此，邱明玉指出，王金平此時願發出這聲明，會認為說自己都可以將選舉的恩怨都放下，你們高雄人有誰可以放不下？王金平期望用這樣的聲明可以來救韓國瑜，勸高雄人放下。

(中時電子報)