美國副總統彭斯（Mike Pence）的發言人米勒確診新冠肺炎後，美媒昨（10）日引述消息人士指出，彭斯已開始自主隔離，不過消息一出，彭斯的一名發言人就發布聲明，澄清彭斯並沒有在進行隔離，而且他的病毒檢測結果呈現陰性，他將繼續遵守白宮醫療團隊的指示，周一也會繼續到白宮上班。

美國副總統彭斯的發言人米勒（Katie Miller）8日確診新冠肺炎，包括美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）在內等3名白宮冠狀病毒小組成員相繼宣布隔離，美媒10日指出彭斯已在進行自主隔離，不過隨後遭打臉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，彭斯另一名發言人歐麥利（Devin O’Malley）隨後發布聲明稿，指出彭斯將持續遵守白宮醫療團隊的指示，不過澄清彭斯並沒有在進行隔離。

歐麥利在聲明稿中也補充，彭斯每天都會進行新冠病毒檢測，而且迄今每一天都是陰性，他也計畫明天繼續赴白宮上班。

白宮官員也強調，彭斯並沒有完全進行自主隔離，接下來幾天的行程應該會排得比較輕鬆。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也引述資深白宮官員說法指出，接下來幾天彭斯將會保持低調，不過他的日程安排並沒有任何限制。

新冠肺炎疫情重創美國經濟，白宮近期持續催促各州政府重新啟動經濟活動，不過白宮內部卻不斷傳出有人確診新冠肺炎，官員透露，現在白宮內部的氣氛相當敏感，就連官員們自己都承認，一邊要求各州重啟經濟，另一方面白宮內部又加強措施避免病毒擴散，作法是相當矛盾的。

(中時電子報)