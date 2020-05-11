iPhone SE系列新機開賣、遠距設備需求激增，以及因母親節檔期提早開跑等因素，帶動網家(8044)4月營收為31.4億元，年成長11.6％，創歷年同期新高，累計前4月營收為138.19億元，年成長15％。創業家(8477)4月合併營收3.96億元，也創歷年同期新高，年增4.24％；前4月累計營收16.78億元，年成長10.11％；創業家4月主要歸功於防疫宅經濟持續發酵，自煮風潮帶動即食商品銷量年成長近2倍，母親節檔期亦推升保健食品、按摩家電等品類銷售開出亮眼佳績。

網家旗下PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，站上搶先開放預約iPhone SE系列新機，且於現貨開賣當日六分鐘內，隨即銷售破千台，更加碼數波預購，回應市場熱烈需求，彈性銷售策略推升買氣。

此外，因近期企業實行遠距上班、視訊及線上教學頻率增加，帶動站上3C相關商品購買頻率成長，筆記型電腦、LCD螢幕、視訊及網路設備銷量大幅攀升，且站上母親節檔期提早開跑，推動禮贈需求提高，尤以廚房家電與掃除家電兩大類別為採購趨勢，且因在家慶祝頻率增，母親節蛋糕買氣亦佳。

5月PChome 24h購物啟動「懂娘俱樂部」母親節檔期活動，推出精品美妝、保健食品、健身器材、質感3C及家電等商品優惠，並結合網紅創造話題，新型態營銷及社群宣傳，吸引年輕女性會員占比逐漸成長，有助發展未來營運動能。

創業家總經理廖家欣表示，電子商務市場在過去幾個月的疫情期間逆勢成長，生活市集也持續運用AI科技力輔以消費大數據，精準掌握消費者階段性的採購需求，並主動推薦最適合的商品，以提供用戶高CP值的多元選擇、優化購物體驗為首要目標。而隨著近期國內疫情呈現趨緩跡象，觀察到消費者的採購指標已陸續回歸季節性及時令需求，接下來也將持續緊扣三大年度發展策略，強化商品力並推出多元優惠與購物方案，以期搶攻廣大消費者的心佔率。

5月創業家旗下生活市集除了將全力衝刺母親節檔期，並瞄準換季寢具商機，輔以購買相關商品贈點數回饋、多元金物流優惠等方案，亦看好盛夏即將到來，將主打涼感家電、夏季家居用品，並同步祭出時令鮮果輕食等品類搶市，期許為5月推升買氣新高峰。

(時報資訊)