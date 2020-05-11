客思達-KY(2936)4月合併營收為6.23億元，較去年同月10.33億元減少39.63%，客思達-KY財務長潘敏行表示，受到新冠肺炎疫情影響，第2季及第3季狀況還要再觀察，因為疫情各種數據讓今年很難預測，公司將持續執行強化品牌及配合新零售的長期行銷活動預算，進而提升公司獲利能力。

為防止新冠肺炎疫情擴散，美國各州尚未完全解除居家避疫，導致部分實體銷售門市被迫暫時停止營業、以及物流運送進出遭受限制等因素影響，客思達-KY自結4月合併營收為6.23億元，較去年同月減少39.63%，累計前4月合併營收為29.96億元，較去年同期減少25.01%；若以功能性貨幣表示，今4月與前4月合併營收較去年同期減少38.08%、23.19%。

客思達-KY近年來積極拓展電商零售供應鏈之布局，不斷強化Online to Online的經營，客思達-KY表示，由於防疫措施使得居家辦公家具之需求明顯增加，加上民眾無法外出購物進而轉向電商平台消費，故帶動4月集團對Amazon、Wayfair等電商客戶之銷售比重有所提升。

目前電商業務約佔客思達-KY營收21%，實體通路約佔79%(其中中小型通路約佔75%，大型連鎖店約4%)。

客思達-KY表示，由於美國地區停工期間，部分大型零售商隨即停止採購，隨著美國政府針對各州分階段解封、逐步恢復復工，將有助於整體營運逐步恢復正常表現，客思達-KY已超前佈署，透過全球供應商管理平台強化資訊透明度及彈性應變能力，經由數據分析達到優化產品組合且靈活調配產品調度等，已做好復工後全美超過8千家中小型家具業者、大型連鎖實體零售業者恢復拉貨力道之準備，以期帶動整體營運正面之挹注。

潘敏行表示，相較於其他同業，客思達-KY因貨源較分散，且保有3.5個月存貨，4000多個品項，可以因應此次疫情，供貨沒有問題，營運受到的影響較小，近期電商需求亦因疫情增溫，不過由於美國各州禁足令不一樣，疫情衝擊也不一樣，恢復商業活動能否很快回到正常水準還要再觀察，第2季及第3季營運有待觀察。

客思達-KY將持續推動集團全方位通路之布局與數位轉型之策略，以提高集團獲利水準以及穩固獲利能力為首要目標，在「全球供應鏈管理」、「電子商務供貨服務」等電子整合平台，有效提升管理貨物採購、供應以及存貨之管理。

此外，客思達-KY將從消費者角度出發設計新產品，以滿足消費族群之需求，憑藉客思達-KY具有產品設計開發以及供應商彈性效率供貨之競爭優勢，可望為集團開創美國家具市場良好的發展前景，挹注集團良好成長動能。

(時報資訊)