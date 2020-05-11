橙的(4554)第1季雖適逢農曆新年，且因新型冠狀肺炎疫情影響零售通路消費力道，但單季營收仍達0.79億元，年增20.3％，營業毛利0.28億元，年增29.6％，稅後虧損0.02億元，每股稅後虧損0.1元，較2019年同期虧損0.05億元收斂。

橙的首季整體毛利率自去年同期33.3％拉升達35.9％，除了來自歐美地區AM客戶包括SMP、MAK等拉貨力道穩定，日本卡車AM訂單也維持每季穩定出貨；OEM方面，隨著大陸主要OEM客戶復工，且北汽福田集團於農曆年後訂單出貨增溫，OEM第1季營收年增52.7％、比重28.7％，由於新世代TPMS產品及客製化TPMS系統享優於一般毛利率，加上營業費用控管得宜，營業淨損失亦較去年同期縮減648萬元。

該公司4月營收為0.25億元，月減23.7％，年減19.1％，主要因歐洲AM客戶配合政府以封城方式防堵疫情擴散，使得拉貨力道減緩，但大陸OEM客戶陸續復工，TPMS系統產品出貨業績則年增91.1％，減緩AM營收下滑的衝擊：累計前4月營收1.04億元，年增7.7％。

整體第2季歐美地區短期仍因封城影響AM客戶拉貨，但大陸則針對大客車/卡車等新車TPMS強制標配的法規實行，有助於產品的市場需求。另外，橙的與大陸兩大客車及商用車廠客製化TPMS，且整合車載系統的研發設計，希望與客戶有更多合作新車款的機會。

(時報資訊)