崇友(4506)第1季營收為9.98億元，年減3.13％，稅後淨利1.98億元，年減3.77％，每股稅後盈餘1.12元。

崇友近年強化新機種開發、提高電梯零部件自製率，另外加速推動電梯聯網應用，並拓展老舊電梯的汰換商機，目前旗下維修保養電梯台數逾3.6萬台，在成本與營業費用良好控管下，今年首季整體毛利率、營業利益率為35％、22％，約與去年同期相當。

此外，崇友4月營收3.57億元，年減22.75％，主要來自高雄橋頭住宅大樓、桃園產專商業大樓等案源認列，而去年同期有「遠雄U-TOWN」二期 、「光寶高雄廠」等大型新梯建案認列，創歷年4月最高，因此，基期較高下，今年4月呈現較大的下滑。累計前4月營收13.56億元，年減9.21％。

第2季新梯部分，來自於台大醫院電梯汰舊換新、中國醫藥大學等大型新梯建案陸續完工認列。汰舊換新電梯方面，去年銷售台數達408台、雖較上一年略為下滑，不過因高單價案件較多，銷售金額不減反增，預期今年汰舊換新電梯銷售台數仍可保持400台以上，金額可優於去年。

(時報資訊)