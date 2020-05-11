故意不講！一名台鐵女車長PO網自爆，自己列車是開海線卻故意不播音提醒，眼睜睜看著一堆要往台中、豐原、苗栗的山線旅客搭錯，事後還在IG發文，嘲笑「其實我是故意不播音。壞心車長是我」最後還加上。遭民眾怒截圖向台鐵、監察院甚至總統府投訴，台鐵高層震怒下，女列車長已遭職調單位處分。

《自由時報》報導，事情起於5月3日晚間近7時，台鐵北上144車次山線自強號，在雲林石龜站附近撞到一名男子，當場死亡，該列車無法再行駛，因此台鐵指派146車次海線自強號接駁。

女列車長於彰化接車後，看到一堆旅客車來就上車，誤以為這是144車次開往山線的自強號，但女列車長明知道原因卻完全不提醒旅客，造成要去台中豐原苗栗的人全部坐錯，事後還在IG貼出文，開心自己惡搞成功，「而且是一堆人坐錯車哈哈哈哈哈。我的車開海線，其實ㄚ，我是故意不播音的。壞心的車長是我」。遭民眾看到，截圖投訴台鐵、監察院甚至總統府。

對此，台鐵高層震怒，將女列車長降職調單位處分，並進行再教育，有搭錯車的旅客反映後也會予以退費。女列車長被約談時哭著說，「只是覺得好玩，但不知道後果這麼嚴重。」

(中時電子報)