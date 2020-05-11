羅志祥(小豬)遭周揚青攤開淫亂私生活後，形象重創，更損失不少代言和工作，日前他突在粉絲的抖音留言「請等他回來」，8日他就低調回台，本來傳出晚上抵台，但實情是早上11點就到了，成功「調虎離山」，名嘴許聖梅也在節目分析他危機處理3招，「這個策略非常成功。」

之前周刊爆料，小豬在事發後致電周揚青，長談6小時誠心道歉，並承諾會徹底和愷樂斷開，讓周揚青心軟，不僅收手暫停爆料，主動幫止血，更被發現用小號按讚小豬「請等我回來」留言，復合傳聞甚囂塵上，對此，許聖梅在《這！不是新聞》分析，小豬若想挽回事業，危機處理3招非常有用。

第一個就是營造跟周揚青的關係已經解凍，姿態擺低打電話懺悔，外界認為兩人愛回溫，是否會復合？許聖梅坦言：「我認為可能性不高。」但此舉對小豬有利，第二個就是親自回應粉絲「謝謝你們」，引來1.7萬粉絲按讚，最後放大絕請媽媽出來，他回台被解讀是過母親節，大打孝子形象吸引外界同情：「不要棒打孝子，下手不要那麼重。」

而為什麼小豬要放大絕用這3招，許聖梅認為他是要挽救演藝事業，她說到不少藝人去大陸發展後，台灣的事業根本就沒在發展，但小豬仍留著《娛樂百分百》，他在大陸主持一集能領1800萬，但《娛百》一集僅8萬，且已經是很好價格，兩邊差距相當大。

大打親情牌挽救人氣？小豬旋風返台只為陪媽過節？(影／取自 這!不是新聞YouTube)

(中時電子報)