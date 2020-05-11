台北信義區國貿大樓34樓擁有絕佳景觀視野，「世貿名人坊」營運後將成為台北市區內少有的高檔景觀中餐廳。（圖／世貿聯誼社）

漢來美食集團2015年與香港米其林星廚鄭錦富（中）合作，在台開設「名人坊」餐廳並成功發展連鎖。（圖／姚舜）

世貿聯誼社有許多頂級大型景觀VIP包廂，漢來美食將利用此一優勢在包廂內設置行動酒吧。（圖／姚舜）

「名人坊」人氣招牌菜式「燕窩鑲鳳翅」，是「隱世廚神」鄭錦富得意名饌。（圖／姚舜）

餐飲市場面對新冠肺炎疫情衝擊，有人熄燈退場，有人歇業改裝，卻也有人逆勢拓點、提槍上馬進戰場！位在台北市信義區國貿大樓34樓「世貿聯誼社中餐廳」5月底熄燈，「餐飲南霸天」漢來美食集團看好台北信義區為高端餐飲酬酢的「首善」地位，並為讓更多國內外食客認識漢來美食集團在高端中菜市場的實力，決定租下國貿大樓34樓並以集團旗下米其林粵菜品牌「名人坊」進駐，餐廳將名為「世貿名人坊」，預計7月中旬正式營業。

漢來美食集團與國貿大樓將於本周正式簽約，「世貿名人坊」營運後，台北信義區增加一個由香港米其林星廚加持的高檔粵菜餐廳，同時也是台北市區內少有的高樓景觀頂級中餐廳。

受新冠肺炎疫情衝擊，包括「頂上魚翅」等老字號高檔餐廳熄燈歇業淡出市場，欣葉集團旗下「欣葉食藝軒」亦終止與台北101大樓合約退出市場，漢來美食集團則這此時機逆勢拓點，揮軍插旗名店林立、競爭激烈的台北信義區，未來營運受到市場高度關注。

據了解，看好台北信義區「集客吸金」的地利，以及國貿大樓的物業管理能力，還有國貿大樓34樓的景觀視野，世貿聯誼社中餐廳決定淡出市場後，有多家知名觀光飯店與連鎖餐飲集團向國貿大樓表達承租意願，因漢來美食「最早舉手」且展現出問鼎高端中菜龍頭，以及「米其林摘星」強烈企圖，符合房東原本期待、所以出線。

「世貿名人坊」占地751坪，獨立粵菜餐廳少有如此規模，漢來美食總經理林淑婷表示，將斥資3000萬元改裝，裝潢導入時尚現代元素，期能爭取到年輕客層青睞，同時因應接客量增加，世貿名人坊也會增加菜單上的菜品，除原有「名人坊」菜單上菜色，會以「精銳盡出」概念整合漢來美食集團中式料理招牌菜式，，在粵菜之外增加滬菜與台菜，提供饕客更多樣選擇。

此外，過去世貿聯誼社中餐廳多以以政商名流與企業領袖為主要客源，所以餐廳內有各種不同規格的包廂，其中更有請知名設計師設計裝潢的VIP專屬包廂，漢來美食進駐後也將善用這些大型獨立包廂的優勢條件，在包廂內設計「活動式酒吧」，高端客層在包廂用餐宴客還能兼享置身「主題Llounge bar」的氛圍並欣賞信義區高空景觀。

「名人坊」是香港米其林粵菜餐廳，掌門人「富哥」鄭錦富在港澳被稱為「隱世廚神」，漢來美食於2015年6月取得香港名人坊餐廳(當時為米其林二星)品牌代理權，短短不到5年時間在高雄、台南、台中、台北等4都會開出共5家分店，世貿名人坊為第6家，並是台北第3家名人坊系列餐廳。過去名人坊系列餐廳中最大的分店可接待166位人，如今世貿名人坊則可接待280位客人，漢來美食集團將之定位為集團內最高檔頂級旗艦中餐廳。

2019年名人坊5家據點加總年營收已達3.76億元，佔漢來美食集團整體營收約8％。過去，世貿聯誼社中餐廳平均收皆超過2億元，因此世貿名人坊正式營運、待疫情過後市場恢復常軌， 新餐廳不僅可提升漢來美食集團國際知名度，並可望為大幅推升漢來美食集團營運動能。

(工商 )