在北宜公路上遇見這樣的「美景」，男人全都拒絕超車乖乖排隊啦！（圖：卡提諾論壇/Eric Tsai）

北宜公路是重機經典路線，尤其周末假日，更是騎士、追焦手（攝影）必訪之地。為了吸引追焦手，「超帥、超正、超殺」的裝扮是必須的。有網友在論壇分享北宜超美照，只見一台紅牌重機後座，長髮妹子穿著超激短裙，完全遮不住她「渾圓雪白」美臀，讓網友大喊：絕對不超車！

這位妹子穿著超激短裙，完全遮不住她的屁股蛋，雖然有穿白色安全褲，但是意圖相當明顯，老娘就是要「殺了」每台追焦相機。此外她還穿著毛毛袖套、膝上襪，做足整套造型。

卡提諾論壇網友們紛紛也回應：「絕對不會超車的」、「有這麼美麗的風景 騎在久都是可以的啦」、「啊嘶..如果後面的是我,也絕對不想超..就這麼一路賞美景賞到宜蘭去...」、「如果是我在路上看到，可能目光都不能離開了，真危險啊!!」、「這是車禍事故製造機吧XD真的在路上看到真的會目不轉睛耶@@」、「我會永遠追隨他的車尾燈,而不是讓他看不到我的車尾燈」。

(中時電子報)