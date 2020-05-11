蔡英文總統520將展開第二任期，總統府祕書長陳菊已確定出任下屆監察院長，府祕書長職缺則由前立法院長蘇嘉全接任。對此，自由作家洛杉基痛批，根本是大開民主倒車，陳菊任監察院長，令人痛心疾首！

蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆後，陳菊確定轉任下屆監察院長，府祕書長一職則由蘇嘉全接任。黨政人士透露，原考慮由蘇嘉全接任黨祕書長，但因他堅決不回任黨部職，目前以接下府祕書長為優先考量。

洛杉基在臉書表示，從2008年馬英九執政開始，就一直聘任非執政黨籍的監察院長以求中立平衡，先有王建煊（新黨），後有張博雅（無黨團結聯盟），沒想到號稱「民主進步」的執政黨大開民主倒車，選了黨性堅強、爭議性極高的陳菊任監察院長，令人痛心疾首，「覺青們怎麼都變成啞巴了？」

另外，洛杉基也提到，罷免韓國瑜、陳菊擔任監察院長後，從五院到各部會，從中央到地方，從國營到公營，從地方法院到最高法院，全部落入民進黨手裡，「在野黨棄甲卸兵，執政黨終於完成一黨獨裁的最後一張拼圖！」

（圖／摘自洛杉基臉書）

(中時電子報)