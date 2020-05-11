現年62歲的彼得巴菲特（Peter Buffett），是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的小兒子，他在1977年還是大學生的時候，就從父親手上得到了價值9萬美元（約台幣271萬元）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股票。彼得當下便立即從史丹佛大學（StanfordUniversity）輟學，去追尋自己成為一名專業音樂人的夢想。

根據《CNBC》報導，彼得從小受父親薰陶，工作的意義不在於如何賺更多的錢，重點在要做自己喜歡的事。因此，當他在19歲那年從父親手中獲得價值271萬元的波克夏股票後，便立即將它賣掉並從史丹佛大學輟學，搬到舊金山的小公寓開始了自己的追求夢想的道路。

彼得表示，自己當年並不知道該如何才能成為一個專業的音樂人，只能努力不斷累積各種音樂專業技術和作品。因此，他利用賣掉股票所得添購了錄音設備，並學習鋼琴及作曲能力、學習錄音技術，甚至從事無酬勞的工作。

彼得回憶道，他在過了一陣子拮据生活後，有一天實現夢想的機會突然降臨在他的生活中。有天他在洗車時，鄰居經過便好奇問他從事什麼職業，他回答自己是名尚在努力的作曲家，碰巧這名鄰居的女婿在電視台上班，工作上剛好需要做廣告音樂，便把彼得推薦給自己的女婿，這才真正開啟了他成為專業音樂人這個夢想的大門。

彼得巴菲特是名成功的音樂人。（圖／peterbuffett IG）

《CNBC》報導指出，如果1977年時彼得沒有賣掉波克夏股票，現今這些股票的價值將超過2億美元（約60億台幣），報酬率超過250000%，但彼得說自己完全不後悔當時的決定。

現年62歲的彼得不但是一名優秀的音樂家、作曲家，更曾獲得艾美獎殊榮。他表示自己非常幸運，年輕時就能用金錢買到時間，讓自己可以比別人更早開始追求自己的夢想，也正因為自己在年輕時曾付出許多耐心和時間，花費數百小時進行無償工作和精進音樂相關技能，才能成就現在的自己。

彼得表示，他很感謝父親對他的教導，讓他明白工作真正的意義在於做自己喜歡的事情；另外，他也認為自己在艱困時期所培養出的韌性與耐性，是選擇過富裕生活所無法得到的最棒的禮物。

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(中時電子報)