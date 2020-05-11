台達電(2308)4月合併營業收入為232.98億元，較109年3月合併營業收入210.83億元成長11%，台達電董事長海英俊表示，第2季比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準，儘管有疫情變數，但今年營運目標並未改變。

遠距辦公及教學帶動NB需求強勁成長，風扇、資料庫中心、伺服器、UPS、AI及基礎建設增溫，被動元件亦見到明顯成長，加上大陸廠區生產幾乎完全恢復正常，台達電4月合併營收回升到232.98億元，月增11%，年減0.5%，累計1到4月合併營業收入為789.76億元，較108年同期成長2%。

海英俊表示，第2季比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準。

儘管因新冠肺炎疫情變化較大，第3季及第4季還要再觀察，但海英俊表示，今年營運目標未改變。

(時報資訊)