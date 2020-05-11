韓國職棒上週火熱開打，成為全球第二個重啟賽季的職棒聯盟，然而，美國轉播單位《ESPN》也順利爭取到轉播權，昨（10日）比賽中他們邀請辛辛那提紅人王牌鮑爾（Trevor Bauer）進行視訊採訪，結果卻不小心讓他的電話號碼外洩，而他的語音信箱也在一夕之間塞滿球迷的留言。

《ESPN》昨天轉播韓國職棒NC恐龍對上LG雙子星的比賽，比賽中轉播單位撥打「FaceTime」給鮑爾進行採訪，但轉播單位卻忘記遮住鮑爾的個人資料，結果他的電話號碼就這樣被電視機前的觀眾朋友看光光了。

雖然鮑爾的電話號碼僅出現短短幾秒鐘，隨後就消失在鏡頭上，但仍有不少球迷將畫面截圖，而這張照片也在網路上瘋傳，甚至有不少人撥電話給鮑爾本人，讓他的語音訊息在一夕之間湧入超多留言。

（圖／翻攝自推特）

鮑爾本人發現後也在推特發文，不僅主動公布秀有自己電話號碼的電視畫面截圖，還打算辦個抽獎鼓勵球迷打電話進來，他在推特寫道：「《ESPN》剛剛將我的電話公布給全世界了，為了紀念這一刻，我要來送東西了，在接下來的48小時，我將送出簽名釘鞋和簽名球，規則在我的語音信箱內，祝大家好運！」

事隔不到半天，鮑爾的語音信箱就被滿滿的留言塞爆了，不過他也很貼心地為他那些無法打進來的球迷著想，他再次發文：「沒想到我的語音信箱那麼快被塞爆，對於那些無法打進來的人，以下是贈獎規定，方法很簡單，在Twitter和Instagram上關注我，並訂閱我的YouTube頻道，就是這樣而已，我會選出一名幸運兒。」

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(中時電子報)