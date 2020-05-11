雖然林書豪仍然留在大陸北京積極準備CBA重新開打，他卻沒有忘記給自己母親吳信信獻上最誠摯的母親節祝福，除了撰文感謝母親，他更在社群媒體上貼出自己孩童時期跟母親合照，以及兩人一直以來分享過的搞笑照片，充分展現他對母親的愛。

林書豪在貼文當中寫著，「母親節快樂！媽媽，我愛你！謝謝你一直把我指引回基督；謝謝你永遠在我最困難的時候出現在我身邊；謝謝你這麼多年一直愛我，即使我這個混小子一直把你的愛視作理所當然！

你的個性、熱情、和謙卑的心永遠是我的榜樣，也一直激勵著我前行！特別是看著你全年當義工在山區裡教貧困兒童的時候，作為你的兒子，我是如此的驕傲！還有全世界的媽媽們，祝你們母親節快樂！」

大陸CBA最近總算出現復賽曙光，有機會能在6月或7月重新開打，只是受限於大陸規定外國人暫時無法入境規定，以外援身分加入北京首鋼的林書豪，就算CBA本季重新開打，也有可能面臨無法上場命運，一切都須等待CBA公布最新復賽方案。

(中時 )