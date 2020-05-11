海軍最強軍艦紀德艦2019年3月發生男女士官兵在艦上輪機艙「嘿咻激戰片」，結果2名當事人166秒性愛影片外流，引起外界譁然，讓該艘軍艦被譏為「海上摩鐵」，涉嫌偷拍的同艦蘇姓上士，遭軍方法辦判處8月徒刑，但2位當事人以去年事發後遭到海軍汰除。女主角士官還慘遭元配提告妨害家庭判賠90萬元，目前只能在加油站上班，每月所得還需要賠償元配。

這起離譜的艦上嘿咻事件發生在去年3月29日，一對艦上男女士官兵情侶，疑似因情不自禁，趁無人之際在輪機艙內激戰，但蘇姓上士得知2人行蹤，利用手機放置在該處偷拍。

事後蘇姓上士將剪輯而成的同袍性愛影片散佈在社群軟體，造成艦上官兵騷動，有人因此憤而向上級檢舉，但部分片段也遭外流，而引起外界軒然大波。海軍經過調查後，發現是蘇姓上士所為，經監察官與憲兵隊調查後，立刻將其移送法辦。

據了解，事後男女主角燈遭到海軍汰除，但男主角上士的元配不甘丈夫背叛，對2人提告妨害家庭，但判決前卻對丈夫撤告，讓女方獨自面對，女下士在與元配達成和解後，遭判賠90萬元及4月有期徒刑、緩刑5年。

根據法院判決書，女士官由於影片外流導致身心受創，因打擊太大目前仍需要前往身心科就醫，而目前也在加油站打工，每月所得一半，還必須償還給元配，過得並非很好。

(中時電子報)