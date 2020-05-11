今(11日)晨5時雲圖顯示，在菲律賓東方海面的低壓雲系正在發展中(左圖)。最新各國模式模擬顯示，其未來路徑有在菲律賓東方海面即向北迴轉的可能，亦有先進入南海再向北迴轉，接近台灣(右圖)。(左圖/氣象局 右圖/翻攝自Multi-Agency TC Forecast)

今天受鋒面及東北風影響，山區留意局部大雨，北臺灣高溫下降。氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方海面可能生成今年第一號颱風「黃蜂」，但各國模擬路徑分歧，「一種是在菲律賓東方海面即向北迴轉、不影響台灣，也有先進入南海再向北迴轉、距離台灣較近」。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天到明天(5/12)天氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)的機率，之後隨鋒面南移，天氣從北到南依序好轉。周三至周日(5/13~17)暖氣團增強，各地晴朗炎熱。

氣象局指出，菲律賓東方海面的低壓雲系正在組織發展中，周五、周六(5/15、16)是成颱關鍵時間。吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，低壓可能發展成「熱帶性低氣壓」或較弱的「輕度颱風」。目前各國模擬路徑相當分歧，有在菲律賓東方海面即向北迴轉、不影響台灣；也有先進入南海再向北迴轉、距離台灣較近。是否會侵台仍有很大的「不確定性」。

(中時電子報)