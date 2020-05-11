新北市日前送紓困申請案至衛福部，未料，卻遭網友爆因新北市申請案資料不全，讓衛福部同仁被迫加班。對此，民進黨立委王定宇表示，原來新北市長侯友宜說的「我負責」是把所有責任丟給衛福部。國民黨前立委陳學聖則驚呼，看來民進黨已急著對侯友宜出手，並分析原因。

陳學聖在臉書撰寫「看來民進黨已急著對侯友宜出手！」一文。他指出，因為侯友宜超前佈署，不僅疫情，連政治都讓民進黨感覺太超前、有壓力，所以一定要趕快動手，避免國民黨也出現一個陳時中。他說放眼2022地方大選，民進黨不可能拱手讓出第一大市給侯友宜，一定想盡辦法要拿回來，而蘇揆女兒又是熱門人選，因此怎可能會讓侯友宜坐大？

陳學聖提及，之前會捧侯友宜，道理很簡單，就是拉藍營打藍營，特別用力打韓國瑜，就為了罷韓，如今罷韓有起色，侯聲勢不能再上漲，民進黨自然就出手了。至於後面的路侯要怎麼走，大家不清楚，但過去這一年半，侯確實努力想做到行政中立，市政第一，人民優先，「但這次民進黨藉紓困重重出手，侯不可能沒有感覺」。陳學聖認為，也許侯不妨想想，當時2018選舉時，民進黨是如何操作文大宿舍案狠擊侯，再看看剛結束的總統大選，韓是如何被抄家滅族，或許會有另番體悟轉變！

(中時電子報)